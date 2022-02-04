Фогтманн, Боломбой и Хоменко пропустят матч ЦСКА против «Альбы» в Евролиге

ЦСКА лишился трех баскетболистов перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против «Альбы».

Йоханнес Фогтманн пропустит матч из-за ушиба колена, Джоэл Боломбой не сыграет из-за вывиха мизинца левой руки, а Александр Хоменко получил ушиб спины. Для того, чтобы заполнить заявку, армейцы дозаявели форварда из молодежной команды Александра Евсеева.

Помимо этих игроков матч с «Альбой» пропустит форвард Торнике Шенгелия, который не играет с 21 января из-за травмы мышцы ноги.

Матч ЦСКА — «Альба» состоится сегодня, 4 февраля. Начало — в 20.00 (мск).