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«Милан» проиграл «Фенербахче», «Бавария» переиграла «Маккаби»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бавария» переиграла «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 70:52. В другой встрече «Милан» проиграл «Фенербахче» — 60:71.

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«Бавария» (Германия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 70:52 (13:16, 17:13, 19:12, 21:11)

Б: Уолден (13), Лучич (9), Радошевич (8), Уайлер-Бэбб (8).

М: Уилбекин (20), Рейнольдс (7), Жижич (7).

«Милан» (Италия) — «Фенербахче» (Турция) — 60:71 (12:18, 22:25, 17:11, 9:17)

М: Бентил (12), Дилэйни (11), Холл (9), Мелли (9).

Ф: Гудурич (17), Букер (14), Акпынар (8), Полонара (8).

БК Бавария
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Фенербахче
Евролига
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