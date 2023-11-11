«Барселона» переиграла «Црвену Звезду» в Евролиге
В пятницу, 10 ноября, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги. «Альба» на своем паркете проиграла «Панатинаикосу» (85:99), «Барселона» победила «Црвену Звезду» (86:81), «Монако» выиграл у АСВЕЛ (80:70).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Альба» (Германия) — «Панатинаикос» (Греция) — 85:99 (26:27, 21:33, 23:22, 15:17)
А: Браун (17), Тиманн (16), Прочида (13).
П: Митоглу (24 + 10 подборов), Григонис (16), Слукас (14), Вильдоса (13).
«Барселона» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 86:81 (21:18, 26:25, 18:19, 21:19)
Б: Паркер (20), Эрнангомес (18), Веселы (14), Саторански (10).
Ц: Митрович (22), Теодосич (13), Давидовац (12), Недович (11).
«Монако» (Франция) — АСВЕЛ (Франция) — 80:70 (14:23, 27:14, 16:24, 23:9)
М: Диалло (21), Окобо (16), Джеймс (15), Лойд (12).
А: Луваву-Кабарро (18), Ловернь (11), Скотт (11).