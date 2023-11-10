«Реал» разгромил «Виртус» в Евролиге
В четверг, 9 ноября, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Олимпиакос» на своем паркете проиграл «Басконии» (74:75), «Эфес» в овертайме выиграл у «Жальгириса» (86:82 ОТ), «Маккаби» победил «Баварию» (93:90), «Партизан» обыграл «Фенербахче» (85:84), «Милан» разгромил «Валенсию» (83:52), «Реал» одержал победу над «Виртусом» (100:74).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Олимпиакос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 74:75 (26:20, 9:30, 25:17, 14:8)
О: Кэнан (23), Питерс (22), Фалль (10).
Б: Монеке (20), Седекерскис (12 + 13 подборов), Ховард (11), Маринкович (10).
«Эфес» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 86:82 ОТ (13:14, 25:12, 13:20, 23:28, 12:8)
Э: Клайберн (20), Томпсон (17), Ларкин (14), Уиллис (11 + 10 подборов).
Ж: Эванс (20), Шмитс (16), Димша (15), Хэйс (13).
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Бавария» (Германия) — 93:90 (17:19, 29:25, 25:19, 22:27)
М: Колсон (19), Браун (13), Болдуин (12), Риверо (12), Блатт (11).
Б: Эдвардс (17), Ибака (16), Больмаро (12), Букер (11).
«Партизан» (Сербия) — «Фенербахче» (Турция) — 85:84 (23:27, 24:29, 16:13, 22:15)
П: Камински (15), Наннэлли (13), Смаилагич (13).
Ф: Хэйс (23), Дорси (18), Мотли (11), Биберович (10).
«Милан» (Италия) — «Валенсия» (Испания) — 83:52 (23:12, 21:19, 20:8, 19:13)
М: Миротич (19), Ло (10), Фойгтманн (9).
В: Харпер (10), Дэвис (9), Руверс (8).
«Реал» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 100:74 (26:27, 27:10, 15:14, 32:23)
Р: Кампаццо (18 + 11 передач), Тавареш (17), Ябуселе (16).
В: Белинелли (15), Шенгелия (12), Данстон (9), Хэкетт (9).