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Сегодня, 23:13

25 очков Ларкина принесли «Эфесу» победу над «Монако» в Евролиге

Руслан Минаев
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«Эфес» на выезде обыграл «Монако» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 89:82. Встреча проходила на арене «Салле Гастон Медесен» в Монако.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий турецкого клуба Шейн Ларкин — 25 очков.

«Эфес» одержал 4 победы в 8 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Монако» с 5 победами в 8 играх — на 7-м месте.

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«Монако» (Франция) — «Эфес» (Турция) — 82:89 (25:28, 19:20, 22:21, 16:20)

М: Лойд (19), Браун (13+8 подборов), Мотеюнас (13)

Э: Ларкин (25), Бобуа (21), Дэн (16)

БК Анадолу Эфес
БК Монако
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