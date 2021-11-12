«Барселона» обыграла «Басконию» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Барселона» победила «Басконию» (93:67).
В составе победителей самым результативным стал Никола Миротич — 25 очков. У гостей 22 очка набрал Стивен Эноч.
«Барселона» занимает второе место. «Баскония» на 16-й позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Барселона» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 93:67 (32:15, 23:16, 26:10, 12:26)
11 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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