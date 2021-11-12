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«Барселона» обыграла «Басконию» в матче Евролиги

01:03
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Барселона» победила «Басконию» (93:67).

В составе победителей самым результативным стал Никола Миротич — 25 очков. У гостей 22 очка набрал Стивен Эноч.

«Барселона» занимает второе место. «Баскония» на 16-й позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 93:67 (32:15, 23:16, 26:10, 12:26)

11 ноября.

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Евгений Петров все материалы автора
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