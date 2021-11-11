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УНИКС на выезде обыграл «Панатинаикос» в Евролиге

11 ноября, 23:59
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги УНИКС в гостях победил «Панатинаикос» (74:72).

Российский клуб вырвал победу на последних секундах благодаря точному броску Лоренцо Брауна. Он набрал 13 очков. Лучшими снайперами стали Айзейя Канаан и Андрей Воронцевич — по 15 очков. У хозяев по 14 очков набрали Дарил Макон и Георгиос Папаяннис.

УНИКС занимает 14-е место. «Панатинаикос» на 17-й позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — УНИКС (Россия) — 72:74 (15:15, 21:20, 18:19, 18:20)

«Альба» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 63:90 (21:20, 14:31, 12:19, 16:20)

11 ноября.

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Евгений Петров все материалы автора
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