УНИКС на выезде обыграл «Панатинаикос» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги УНИКС в гостях победил «Панатинаикос» (74:72).
Российский клуб вырвал победу на последних секундах благодаря точному броску Лоренцо Брауна. Он набрал 13 очков. Лучшими снайперами стали Айзейя Канаан и Андрей Воронцевич — по 15 очков. У хозяев по 14 очков набрали Дарил Макон и Георгиос Папаяннис.
УНИКС занимает 14-е место. «Панатинаикос» на 17-й позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» (Греция) — УНИКС (Россия) — 72:74 (15:15, 21:20, 18:19, 18:20)
«Альба» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 63:90 (21:20, 14:31, 12:19, 16:20)
11 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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