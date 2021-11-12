Итудис объяснил, за счет чего ЦСКА обыграл «Маккаби»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Маккаби» в Евролиге отметил, что игра была равна. По его мнению, у армейцев еще много работы, чтобы стать лучше.

«Поздравляю команду с победой. Это была равная игра равных соперников. Не могу даже вспомнить, сколько раз лидерство переходило от одной команды к другой, сколько раз счет был равным. Оба соперника продемонстрировали потрясающее желание на обеих половинах площадки. В какие-то моменты нам удавалось оторвать на 4-5 очков, но «Маккаби» выравнивал игру за счет организованных действий, защиты, подбора. В конце концов, мы смогли отсечь соперников от своего щита, защитники и форварды помогали на отскоке, мы выиграли битву за подбор, получили дополнительные владения, реализовали часть из них. В таких матчах дополнительные владения особенно важны.

Важно, что сейчас, когда мы преодолеваем трудности, мы остаемся вместе. В глазах игроков виден огонь, они готовы показывать максимальный уровень. Команда старалась. Спасибо большое болельщикам, они подталкивали нас, и я рад, что мы дали им возможность улыбаться. В Евролиге ничто не дается даром, и нам предстоит еще много работать, чтобы стать лучше", — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.