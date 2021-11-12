Итудис объяснил, за счет чего ЦСКА обыграл «Маккаби»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Маккаби» в Евролиге отметил, что игра была равна. По его мнению, у армейцев еще много работы, чтобы стать лучше.
«Поздравляю команду с победой. Это была равная игра равных соперников. Не могу даже вспомнить, сколько раз лидерство переходило от одной команды к другой, сколько раз счет был равным. Оба соперника продемонстрировали потрясающее желание на обеих половинах площадки. В какие-то моменты нам удавалось оторвать на 4-5 очков, но «Маккаби» выравнивал игру за счет организованных действий, защиты, подбора. В конце концов, мы смогли отсечь соперников от своего щита, защитники и форварды помогали на отскоке, мы выиграли битву за подбор, получили дополнительные владения, реализовали часть из них. В таких матчах дополнительные владения особенно важны.
Важно, что сейчас, когда мы преодолеваем трудности, мы остаемся вместе. В глазах игроков виден огонь, они готовы показывать максимальный уровень. Команда старалась. Спасибо большое болельщикам, они подталкивали нас, и я рад, что мы дали им возможность улыбаться. В Евролиге ничто не дается даром, и нам предстоит еще много работать, чтобы стать лучше", — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-11-11-cska-maccabi-report/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю