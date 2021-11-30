Айзея Томас готов продолжить карьеру в Европе. Игроком интересовался ЦСКА

Экс-игрок клубов НБА Айзея Томас заявил, что готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в европейских командах.

«Конечно, моя главная цель — вернуться в НБА. Если этого не случится, то я готов рассмотреть варианты за границей», — цитирует Томаса The Athletic.

Айзея Томас — двукратный участник Матча всех звезд НБА, он известен по выступлениям за «Сакраменто», «Бостон» и «Лейкерс». В сезоне-2020/21 баскетболист принял участие в трех матчах в НБА, после того как подписал 10-дневный контракт с «Нью-Орлеаном».

В сентябре появлялась информация, что на 175-сантиметрового игрока претендует ЦСКА.