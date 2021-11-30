Айзея Томас готов продолжить карьеру в Европе. Игроком интересовался ЦСКА
Экс-игрок клубов НБА Айзея Томас заявил, что готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в европейских командах.
«Конечно, моя главная цель — вернуться в НБА. Если этого не случится, то я готов рассмотреть варианты за границей», — цитирует Томаса The Athletic.
Айзея Томас — двукратный участник Матча всех звезд НБА, он известен по выступлениям за «Сакраменто», «Бостон» и «Лейкерс». В сезоне-2020/21 баскетболист принял участие в трех матчах в НБА, после того как подписал 10-дневный контракт с «Нью-Орлеаном».
В сентябре появлялась информация, что на 175-сантиметрового игрока претендует ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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