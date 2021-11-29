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Центровой «Реала» выбран MVP Евролиги в ноябре

15:05
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Центровой «Реала» Эди Тавареш был выбран ценным игроком Евролиги в ноябре.

Мадридский клуб в этом месяце выиграл все пять матчей. Средние показатели 29-летнего центрового составили 11,2 очка, 7,0 подбора и 3,0 блок-шота за игру.

Центровой признается MVP месяца в Евролиге второй раз за карьеру.

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Иван Шитик все материалы автора
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