Форвард Папапетру не поможет «Панатинаикосу» в матче Евролиги против ЦСКА
Форвард «Панатинаикос» Яннис Папапетру не сыграет в матче 13-го тура Евролиги против ЦСКА, сообщает инсайдер Георге Заккаса.
По информации источника, игрок не полетит с греческой командой в Москву. Еще один баскетболист «Панатинаикос», центровой Георгиос Папаяннис, приедет в Россию, но его участие в матче остается под вопросом.
Матч между ЦСКА — «Панатинаикос» состоится в четверг, 2 декабря, на арене «Мегаспорт». Начало — в 20:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/ZakkasGeorge/status/1465979696768819202?s=20
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