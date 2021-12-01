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Форвард Папапетру не поможет «Панатинаикосу» в матче Евролиги против ЦСКА

16:27
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Форвард «Панатинаикос» Яннис Папапетру не сыграет в матче 13-го тура Евролиги против ЦСКА, сообщает инсайдер Георге Заккаса.

По информации источника, игрок не полетит с греческой командой в Москву. Еще один баскетболист «Панатинаикос», центровой Георгиос Папаяннис, приедет в Россию, но его участие в матче остается под вопросом.

Матч между ЦСКА — «Панатинаикос» состоится в четверг, 2 декабря, на арене «Мегаспорт». Начало — в 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ZakkasGeorge/status/1465979696768819202?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора
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