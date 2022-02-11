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11 февраля, 23:41

«Панатинаикос» на выезде обыграл АСВЕЛ в Евролиге

Евгений Петров
Корреспондент

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Панатинаикос» в гостях победил АСВЕЛ (76:63).

В составе победителей самым результативным стал Окаро Уайт — 19 очков. 18 очков набрал Неманья Недович. У французского клуба лучшим снайпером стал Дилан Осетковски — 18 очков.

АСВЕЛ занимает 14-е место в таблице. «Панатинаикос» на 17-й позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 63:76 (15:23, 17:23, 21:13, 10:17)

БК АСВЭЛ
БК Панатинаикос
Евролига
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