Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 00:30

«Барселона» на выезде обыграла «Реал» в матче Евролиги

Евгений Петров
Корреспондент
«Реал» — «Барселона» — 68:86.
Фото Евролига

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Реал» на своей площадке уступил «Барселоне» (68:86).

В составе хозяев самым результативным стал Уолтер Тавареш. В его активе 25 очков. У «Барсы» лучшим снайпером стал Николас Лапровиттола — 20 очков.

Благодаря этой победе «Барса» вышла на первое место в турнирной таблице. «Реал» остался на второй позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 68:86 (8:28, 23:24, 24:19, 13:15)

БК Барселона
БК Реал
Евролига
1
1
Читайте также
У России в четвертьфинале будет слабый соперник? Новые расклады на плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде
«Россия гонится за медалями любой ценой, а ребенок является пешкой в их спортивно-политической игре»: что пишут о допинге Валиевой западные СМИ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Панатинаикос» на выезде обыграл АСВЕЛ в Евролиге
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости