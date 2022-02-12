«Барселона» на выезде обыграла «Реал» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Реал» на своей площадке уступил «Барселоне» (68:86).

В составе хозяев самым результативным стал Уолтер Тавареш. В его активе 25 очков. У «Барсы» лучшим снайпером стал Николас Лапровиттола — 20 очков.

Благодаря этой победе «Барса» вышла на первое место в турнирной таблице. «Реал» остался на второй позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 68:86 (8:28, 23:24, 24:19, 13:15)