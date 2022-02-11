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Сегодня, 23:17

Игроки УНИКСа прокомментировали поражение от «Црвены Звезды»

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев прокомментировал поражение от «Црвены Звезды» в матче Евролиги (77:84).

«Получилась непростая игра. Мы позволили соперникам выполнить много открытых бросков. Благодаря агрессивной защите гости совершили много перехватов, которые обернулись большим количеством легких очков в быстрых прорывах», — цитирует Зайцева сайт казанцев.

Защитник УНИКСа Марко Списсу чуть подробнее объяснил, чего не хватило команде для успеха.

«Сегодня нам не хватило энергии на третью и четвертую четверти. Мы слишком часто тормозили мяч в нападении и позволили сопернику набрать много легких очков», — отметил Списсу.

УНИКС с 13 победами в 24 встречах располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. 22 февраля казанский клуб на выезде сыграет с «Монако» в перенесенном матче 20-го тура Евролиги.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=110222
БК УНИКС
БК Црвена Звезда
Вячеслав Зайцев
Евролига
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