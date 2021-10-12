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АСВЕЛ обыграл «Эфес», «Альба» победила «Фенербахче»

12 октября, 22:52
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Завершились два матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

АСВЕЛ дома обыграл «Эфес» (75:73). Еще один турецкий клуб также потерпел поражение — «Фенербахче» в гостях проиграл «Альбе» (70:84).

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Эфес» (Турция) — 75:73 (20:25, 15:24, 18:13, 22:11)

«Альба» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 84:70 (18:19, 9:16, 30:18, 27:17)

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Евгений Петров все материалы автора
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