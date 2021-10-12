АСВЕЛ обыграл «Эфес», «Альба» победила «Фенербахче»
Завершились два матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
АСВЕЛ дома обыграл «Эфес» (75:73). Еще один турецкий клуб также потерпел поражение — «Фенербахче» в гостях проиграл «Альбе» (70:84).
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
АСВЕЛ (Франция) — «Эфес» (Турция) — 75:73 (20:25, 15:24, 18:13, 22:11)
«Альба» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 84:70 (18:19, 9:16, 30:18, 27:17)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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