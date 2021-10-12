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ЦСКА победил «Зенит» в матче Евролиги

12 октября, 21:56
12 октября. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 77:67. Фото БК ЦСКА.
12 октября. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 77:67. Фото БК ЦСКА.
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ЦСКА на своей площадке принимал «Зенит» в матче Евролиги. Московский клуб одержал победу со счетом 77:67.

Самым результативным игроком ЦСКА стал грузин Торнике Шенгелия (33 очка), а у «Зенита» — американец Джордан Лойд (19).

ЦСКА одержал вторую победу в Евролиге при одном поражении, «Зенит» проиграл впервые, у него тоже две победы.

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Евролига. Мужчины

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ЦСКА (Россия) — «Зенит» (Россия) — 77:67 (21:14, 15:17, 23:21, 18:15)

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Иван Шитик все материалы автора
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