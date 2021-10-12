ЦСКА победил «Зенит» в матче Евролиги
ЦСКА на своей площадке принимал «Зенит» в матче Евролиги. Московский клуб одержал победу со счетом 77:67.
Самым результативным игроком ЦСКА стал грузин Торнике Шенгелия (33 очка), а у «Зенита» — американец Джордан Лойд (19).
ЦСКА одержал вторую победу в Евролиге при одном поражении, «Зенит» проиграл впервые, у него тоже две победы.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
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ЦСКА (Россия) — «Зенит» (Россия) — 77:67 (21:14, 15:17, 23:21, 18:15)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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