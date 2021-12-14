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Матч Кубка Европы ФИБА «Автодор» — «Лондон Лайонс» отменили из-за COVID-19

16:43
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Игра второго тура топ-16 Кубка ФИБА-Европа «Автодор» — «Лондон Лайонс», запланированная на завтра, 15 декабря, не состоится, сообщает сайт российского клуба.

Британская команда не вылетела в Россию по причинам, связанным с COVID-19. Решение о статусе игры будет принято ФИБА-Европа в ближайшее время.

Дополнительная информация:

https://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4684-match_protiv_london_lions_ne_sostoitsya

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Иван Шитик все материалы автора
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