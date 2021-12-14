Матч Кубка Европы ФИБА «Автодор» — «Лондон Лайонс» отменили из-за COVID-19
Игра второго тура топ-16 Кубка ФИБА-Европа «Автодор» — «Лондон Лайонс», запланированная на завтра, 15 декабря, не состоится, сообщает сайт российского клуба.
Британская команда не вылетела в Россию по причинам, связанным с COVID-19. Решение о статусе игры будет принято ФИБА-Европа в ближайшее время.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4684-match_protiv_london_lions_ne_sostoitsya
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