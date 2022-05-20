Российские клубы не примут участия в баскетбольной Лиге чемпионов в сезоне-2022/23

Российские и белорусские баскетбольные клубы не примут участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне (2022/23), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации баскетбола (ФИБА).

В пятницу, 20 мая, правление турнира утвердило решение, принятое исполнительным комитетом ФИБА в среду в отношении России и Белоруссии.

В среду международная федерация подтвердила решение отстранить женскую и мужскую сборные России от участия в Кубке мира. Также ФИБА отстранила россиян от участия в чемпионатах мира по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин. Женская и мужская команды также не примут участия в Кубке Европы 2022 года. Будут отстранены от международных соревнований и юниорские сборные страны.

Лига чемпионов организована ФИБА и проводится с сезона-2016/17. Турнир является третьим по силе после Евролиги и Еврокубка.