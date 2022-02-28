Российские баскетбольные клубы отстранили от участия в Евролиге и Еврокубке

Руководство баскетбольной Евролиги отстранило российские клубы от участия в турнирах под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евролиги.

Также в заявлении говорится, что в случае «неблагоприятного развития ситуации» результаты всех игр с участием российских команд будут аннулированы.

Таким образом, от участия в Евролиге отстранены московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. От участия в Еврокубке отстранен «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги лидирует испанская «Барселона», одержавшая 20 побед в 25 матчах, второе место занимает испанский «Реал» (20 побед в 26 матчах), третье — итальянский «Милан» (17; 25). «Зенит» располагается на пятом месте (14; 23), ЦСКА — на шестом (14; 24), УНИКС — на восьмом (13; 25).

«Локомотив-Кубань» идет третьим в группе A Еврокубка, после 12 игр у команды 8 побед. Первым идет испанский «Ховентуд» (13 игр, 11 побед), вторым — сербский «Партизан» (13; 9).