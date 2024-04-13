«Пари» стал победителем Еврокубка-2024

«Пари» переиграл «Бурж» во втором матче финальной серии Еврокубка — 89:81. Парижская команда выиграла серию 2-0 и стала победителем турнира.

Самым результативным игроком встречи стал македонский разыгрывающий защитник «Пари» Ти Джей Шортс, набравший 22 очка.

«Пари» впервые в истории стал обладателем Еврокубка. Этот сезон для клуба третий в элите французского баскетбола.

Еврокубок

Плей-офф

Финал

Второй матч

«Бурж» (Франция) — «Пари» (Франция) — 81:89 (26:22, 20:21, 17:21, 18:25)

Б: Майк (16), Морган (14), Льюис (6 + 8 передач), Рисаше (2), Кокила (2) — старт; Масса (12), Жюльен (11), Бените (11), Салаш (5), Браун (2), Курби (0).

П: Шортс (22), Янтунен (15), Уорд (10), Эррера (7), Кратцер (4) — старт; Ифи (14), Саймон (8), Малкольм (5), Нгуама (2), Кессенс (2).

Счет в серии: 0-2.