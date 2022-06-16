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В Госдуме считают отстранение российских клубов от нового сезона Евролиги политическим решением

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Депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость об отстранении российских клубов от нового сезона Евролиги.

«Вопрос в том, что, насколько я понимаю, Евролига даже не предприняла попытки для переговоров, для решения вопроса методами спортивной дипломатии. Даже не обсуждались разные сценарии, которые могли бы позволить нашим клубам сыграть. Например, возможность выступления на нейтральной территории. Это политическое решение. Вероятно, что европейские клубы оказались под давлением правительств своих стран. Россия была полноценным участником Евролиги. В прошлом сезоне участвовало сразу три команды. ЦСКА вообще является одним из акционеров лиги, обладает лицензией «А». Поэтому уверен, что и для самого турнира исключение российских команд — это существенная потеря. В том числе и репутационная. Конечно, отсутствие большого баскетбола в России скажется на уровне наших команд, которые комплектовались под еврокубки. Но с другой стороны, появится дополнительный интерес к нашему чемпионату Единой лиги ВТБ», — сказал Пирог «СЭ».

Российские клубы пропустят новый сезон баскетбольной Евролиги. Вместо них выступят сербский «Партизан» и испанская «Валенсия», которые получили уайлд-кард. В сезоне-2021/22 в Евролиге выступали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Команды были исключены в марте и не смогли доиграть еврокубковый сезон.

Дмитрий Пирог
Евролига
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