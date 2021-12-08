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«Локомотив-Кубань» смог победить «Тренто»

21:48
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«Локомотив-Кубань» одержал победу на своем паркете в матче Еврокубка с итальянским «Тренто». Российская команда вырвала победу со счетом 97:95.

После шести игр Еврокубка «Локомотив-Кубань» идет на первом месте группы А, имея в своем активе 5 побед и 1 поражение.

Баскетбол

Еврокубок. Мужчины

Группа A

«Локомотив-Кубань» (Россия) — «Тренто» (Италия) — 97:95 (23:25, 21:23, 22:26, 31:21)

8 декабря. Краснодар. «Баскет-холл».

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Иван Шитик все материалы автора
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