«Локомотив-Кубань» смог победить «Тренто»
«Локомотив-Кубань» одержал победу на своем паркете в матче Еврокубка с итальянским «Тренто». Российская команда вырвала победу со счетом 97:95.
После шести игр Еврокубка «Локомотив-Кубань» идет на первом месте группы А, имея в своем активе 5 побед и 1 поражение.
Баскетбол
Еврокубок. Мужчины
Группа A
«Локомотив-Кубань» (Россия) — «Тренто» (Италия) — 97:95 (23:25, 21:23, 22:26, 31:21)
8 декабря. Краснодар. «Баскет-холл».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю