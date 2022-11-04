Форвард ПАОК Дарко-Келли сломал лодыжку во время матча Лиги чемпионов

Форвард ПАОК Заккеус Дарко-Келли получил травму во время матча Лиги чемпионов против «Уникахи» (63:77).

В первой четверти 25-летний американец сломал лодыжку после неудачного приземления. Чтобы покинуть паркет ему потребовалась носилки.

«К сожалению, я получил довольно серьезную травму. Знаю, что сейчас нахожусь в надежных руках. Мне нужно на время попрощаться с баскетболом, но я вернусь к любимому делу», — написал Дарко-Келли в социальных сетях.