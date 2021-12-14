Капитан женской баскетбольной команды «Ника» Раиса Мусина прокомментировала предстоящий матч первого раунда плей-офф Еврокубка с французской командой «Рош Венде». Игра состоится 15 декабря в Сыктывкаре.

«Думаю, что фаворитами являются они, так как они закончили на первом месте и вышли на слабую команду, но все мы знаем, что случается с французами в России. Мы покажем им настоящий бой. Мы к этому готовы», — сказала Мусина в интервью клубной пресс-службе.

Мусина не сможет принять участия в матче, поскольку восстанавливается после травмы. «Надеюсь, что [вернусь в строй] очень скоро, потому что в прошлой игре против «Динамо-Курск» я отложила свои костыли в сторону, — отметила баскетболистка. — Сейчас я нахожусь на тропе восстановления и начинаю уже потихоньку пробовать бегать. Конечно, для меня цель — это восстановиться к финалу Кубка России, который будет против курского «Динамо», нужно не просто играть, а побеждать, поэтому я буду делать все возможное, чтобы выйти с полным настроем на эту игру».

Еврокубок — второй по значимости европейский клубный турнир в женском баскетболе после Евролиги. «Ника» вышла в плей-офф, заняв третье место в группе F (3 победы, 3 пораженя). Баскетболистки «Рош Верде» стали первыми в группе H (5 побед, 1 поражение). Матч «Ника» — «Рош Венде» начнется в 19:00 мск.