Кириленко: «После исключения из еврокубков у российских клубов появляется отличная возможность обратить внимание на внутренний чемпионат»
Кириленко прокомментировал отстранение российских баскетбольных клубов от еврокубков
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал отстранение российских клубов от участия в Евролиге и Еврокубке до конца сезона-2021/22.
«На мой взгляд, это было ожидаемо в нынешней ситуации, когда практически весь российский спорт отстранен и изолирован от международных соревнований. В этих условиях у клубов появляется отличная возможность обратить внимание на внутренний чемпионат», — приводит ТАСС слова Кириленко.
Сегодня стало известно, что ЦСКА, «Зенит» и УНИКС были исключены из Евролиги до конца сезона-2021/22. Также до конца сезона от участия в Еврокубке отстранен «Локомотив-Кубань».
Источник: https://tass.ru/sport/14149879
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