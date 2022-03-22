Кириленко: «После исключения из еврокубков у российских клубов появляется отличная возможность обратить внимание на внутренний чемпионат»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал отстранение российских клубов от участия в Евролиге и Еврокубке до конца сезона-2021/22.

«На мой взгляд, это было ожидаемо в нынешней ситуации, когда практически весь российский спорт отстранен и изолирован от международных соревнований. В этих условиях у клубов появляется отличная возможность обратить внимание на внутренний чемпионат», — приводит ТАСС слова Кириленко.

Сегодня стало известно, что ЦСКА, «Зенит» и УНИКС были исключены из Евролиги до конца сезона-2021/22. Также до конца сезона от участия в Еврокубке отстранен «Локомотив-Кубань».