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Сегодня, 20:15

Кириленко: «После исключения из еврокубков у российских клубов появляется отличная возможность обратить внимание на внутренний чемпионат»

Кириленко прокомментировал отстранение российских баскетбольных клубов от еврокубков
Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал отстранение российских клубов от участия в Евролиге и Еврокубке до конца сезона-2021/22.

«На мой взгляд, это было ожидаемо в нынешней ситуации, когда практически весь российский спорт отстранен и изолирован от международных соревнований. В этих условиях у клубов появляется отличная возможность обратить внимание на внутренний чемпионат», — приводит ТАСС слова Кириленко.

Сегодня стало известно, что ЦСКА, «Зенит» и УНИКС были исключены из Евролиги до конца сезона-2021/22. Также до конца сезона от участия в Еврокубке отстранен «Локомотив-Кубань».

Источник: https://tass.ru/sport/14149879
Андрей Кириленко
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