Сборная Черногории заменит Россию на чемпионате Европы по баскетболу 2022 года

Сборную России по баскетболу на чемпионате Европы-2022 заменит команда Черногории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Решение было принято на совете европейского отделения ФИБА в Вильнюсе.

Ранее стало известно, что российские и белорусские баскетбольные клубы не примут участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне (2022/23).

В среду международная федерация подтвердила решение отстранить женскую и мужскую сборные России от участия в Кубке мира. ФИБА также отстранила россиян от участия в чемпионатах мира по баскетболу 3х3, сборные не примут участия в Кубке Европы 2022 года. Будут отстранены от международных соревнований и юниорские команды.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет в Германии, Грузии, Италии и Чехии с 1 по 18 сентября 2022 года. Сборная России должна была выступить в группе A с командами Бельгии, Болгарии, Грузии, Испании и Турции.