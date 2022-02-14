«Автодор» вышел в 1/4 финала Кубка Европы по баскетболу

Российский «Автодор» обыграл датский «Баккен» в матче заключительного тура второго этапа Кубка Европы. Встреча, прошедшая в Саратове, завершилась со счетом 102:79 в пользу хозяев.

По 20 очков в составе «Автодора» набрали Грант Джерретт и Желько Шакич.

Победа позволила «Автодору» выиграть группу L и выйти в четвертьфинал Кубка Европы с первого места в квартете.

В четвертьфинале российская команда сыграет с командой, занявшей второе место в группе K. Соперником «Автодора» может стать португальский «Спортинг» или румынский «Орадя».