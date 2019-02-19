Американский бейсболист подпишет контракт на 300 миллионов долларов

Бейсболист Мэнни Мачадо подпишет контракт с "Сан-Диего Падрес", сообщает в своем Твиттере журналист ESPN Джефф Пассан.
Соглашение будет рассчитано на 10 лет. За это время спортсмен заработает 300 миллионов долларов. Это рекордная сделка для свободных агентов в американских профессиональных спортивных лигах.
26-летний бейсболист ранее выступал за "Балтимор" и "Лос-Анджелес". Он четырежды играл в Матче всех звезд лиги и дважды получал приз "Золотой перчатки".
Manny Machado's deal, as @Feinsand first reported, is for 10 years and $300 million with an opt-out after the fifth season.– Jeff Passan (@JeffPassan) 19 февраля 2019 г.
A monumental deal -- the single biggest free agent contract in American sports history.
And now every eye in baseball turns to Bryce Harper. His move.
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