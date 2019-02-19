Американский бейсболист подпишет контракт на 300 миллионов долларов

Бейсболист Мэнни Мачадо подпишет контракт с "Сан-Диего Падрес", сообщает в своем Твиттере журналист ESPN Джефф Пассан.

Соглашение будет рассчитано на 10 лет. За это время спортсмен заработает 300 миллионов долларов. Это рекордная сделка для свободных агентов в американских профессиональных спортивных лигах.

26-летний бейсболист ранее выступал за "Балтимор" и "Лос-Анджелес". Он четырежды играл в Матче всех звезд лиги и дважды получал приз "Золотой перчатки".