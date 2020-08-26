Выборная конференция Федерации хоккея с мячом России пройдет 28 сентября

Выборы президента Федерации хоккея с мячом России состоятся 28 сентября, сообщает пресс-служба организации.

Также в ходе выборной конференции, которая пройдет в Москве, состоится избрание исполкома организации, ответственного секретаря и контрольно-ревизионной комиссии.

Президентом ФХМР является Борис Скрынник, он занимает эту должность с 2009 года. Президент организации избирается на четырехлетний срок. Скрынник также является главой Международной федерации хоккея с мячом.