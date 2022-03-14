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Сегодня, 20:56

«Водник» стал вторым финалистом чемпионата России по хоккею с мячом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Водник» победил «Кузбасс» в решающем матче 1/2 финала чемпионата России по хоккею с мячом. Команда из Архангельска выиграла со счетом 10:1.

«Водник» одержал вторую победу в серии и вышел в финал.

Ранее первым финалистом турнира стало московское «Динамо», которое прошло «СКА-Нефтяник»

Финальный матч пройдет 27 марта в Сыктывкаре в рамках Фестиваля русского хоккея. Игра за третье место пройдет 20 марта в Кемерове.

Бенди

Суперлига

1/2 финала

Водник (Архангельск) — Кузбасс (Кемерово) — 10:1 (6:0)

14 марта. Архангельск. «Труд».

ВК Кузбасс
ХК Водник
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