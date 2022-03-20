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Сегодня, 13:47

«Кузбасс» занял третье место в чемпионате России по хоккею с мячом

Иван Шитик
Корреспондент
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Кемеровский «Кузбасс» переиграл хабаровский «СКА-Нефтяник» в матче за третье место чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча прошла в Кемерове и завершилась со счетом 7:3 в пользу «Кузбасса».

В финальном матче, который состоится 27 марта, встретятся архангельский «Водник» и московское «Динамо». Встреча пройдет в Сыктывкаре.

«Кузбасс» в седьмой раз стал бронзовым призером чемпионата России, также команда занимала третье место в 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2010 годах.

ХК Кузбасс
ХК СКА-Нефтяник
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