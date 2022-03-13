«Водник» сравнял счет в серии с «Кузбассом»

«Водник» переиграл «Кузбасс» во втором матче серии 1/2 финала чемпионата России по хоккею с мячом. Команда из Архангельска выиграла со счетом 8:3.

В первой встречи была сильнее команда из Кемерово — 6:2. Счет в серии стал равным (1-1).

Ранее первым финалистом турнира стало московское «Динамо».

Финальный матч пройдет 27 марта в Сыктывкаре в рамках Фестиваля русского хоккея. Игра за третье место пройдет 20 марта в Кемерове.

Бенди

Суперлига

1/2 финала

Водник (Архангельск) — Кузбасс (Кемерово) — 8:3 (3:1)

13 марта. Архангельск. «Труд»

Счет в серии 1-1.