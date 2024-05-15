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Сегодня, 09:30

Международная федерация бенди приостановила членство Афганистана, Колумбии и Сомали

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Международная федерация бенди (FIB) на своем официальном сайте объявила о приостановке членства национальных федераций Сомали, Афганистана и Колумбии.

Причиной такого решения послужили невыплаты членских взносов и отсутствие соревнований по хоккею с мячом в указанных странах.

Сборная Сомали состоит из атлетов африканского происхождения. При этом они проживают в Швеции, а тренировки команды проходят в Бурленге.

FIB основана в 1955 году в Стокгольме. Организация проводит чемпионаты мира среди мужских команд с 1957 года. Также проводятся соревнования среди юношей и девушек разных возрастов.

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