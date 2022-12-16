«Водник» победил «Ак Барс-Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

«Водник» 16 декабря победил «Ак Барс-Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счетом 6:1.

Команда из Архангельска набрала 32 очка и сохраняет второе место в таблице, отставая на 1 очко «Кузбасс» и опережая на 1 очко «Динамо» и «СКА-Нефятник».

Бенди

Суперлига

Первый этап

Ак Барс-Динамо (Казань) — Водник (Архангельск) — 1:6 (1:4)

Родина (Киров) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 3:5 (1:2)

Волга (Ульяновск) — Старт (Нижегородская область) — 5:3 (2:1)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Кузбасс (Кемерово) — 3:5 (2:3)

Динамо (Москва) — Мурман (Мурманск) — 8:3 (3:1)