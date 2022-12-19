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Сегодня, 21:37

«Динамо» уступило «Воднику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Иван Шитик
Корреспондент
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Московское «Динамо» проиграло архангельскому «Воднику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, прошедшая в Красногорске, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей.

«Водник», набравший 35 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (31 очко) располагается на четвертой строчке.

Бенди

Суперлига

Первый этап

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Кузбасс (Кемерово) — 6:4 (4:2)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 6:5 (2:1)

Ак Барс-Динамо (Казань) — Мурман (Мурманск) — 7:3 (4:1)

Динамо (Москва) — Водник (Архангельск) — 4:5 (1:3)

Родина (Киров) — Енисей (Красноярск) — 1:4 (0:3)

Кировец (Уфа) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 3:1 (1:0)

ХК Водник
ХК Динамо (Москва, хоккей с мячом)
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