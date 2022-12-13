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13 декабря, 21:01

«Кузбасс» победил «Сибсельмаш» и сохранил первое место в чемпионате

Иван Шитик
Корреспондент
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«Кузбасс» победил «Сибсельмаш» со счетом 9:4 в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

«Кузбасс» одержал 10 побед в 11 матчах и сохраняет первое место в турнирной таблице.

Бенди

Суперлига

Первый этап

Кузбасс (Кемерово) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 9:4 (3:3)

13 декабря.

Кировец (Уфа) — Старт (Нижегородская область) — 4:3 (3:1)

13 декабря.

Родина (Киров) — Волга (Ульяновск) — 3:3 (2:2)

13 декабря.

Ак Барс-Динамо (Казань) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 0:6 (0:1)

13 декабря.

Динамо (Москва) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 11:3 (6:1)

13 декабря.

Водник (Архангельск) — Енисей (Красноярск) — 6:0 (2:0)

13 декабря.

Мурман (Мурманск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 4:4 (1:1)

13 декабря.

ХК Кузбасс
ХК Сибсельмаш
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