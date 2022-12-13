«Кузбасс» победил «Сибсельмаш» и сохранил первое место в чемпионате
«Кузбасс» победил «Сибсельмаш» со счетом 9:4 в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
«Кузбасс» одержал 10 побед в 11 матчах и сохраняет первое место в турнирной таблице.
Бенди
Суперлига
Первый этап
Кузбасс (Кемерово) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 9:4 (3:3)
13 декабря.
Кировец (Уфа) — Старт (Нижегородская область) — 4:3 (3:1)
13 декабря.
Родина (Киров) — Волга (Ульяновск) — 3:3 (2:2)
13 декабря.
Ак Барс-Динамо (Казань) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 0:6 (0:1)
13 декабря.
Динамо (Москва) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 11:3 (6:1)
13 декабря.
Водник (Архангельск) — Енисей (Красноярск) — 6:0 (2:0)
13 декабря.
Мурман (Мурманск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 4:4 (1:1)
13 декабря.
Новости