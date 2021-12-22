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«Водник» переиграл «Сибсельмаш»

21:33
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22 декабря прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Енисей» уступил казанскому «Динамо» (3:4), «Водник» уверенно переиграл «Сибсельмаш» (8:2).

Бенди

Суперлига

Первый этап

Водник (Архангельск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 8:2 (5:1)

22 декабря.

Мурман (Мурманск) — Кузбасс (Кемерово) — 2:5 (2:2)

22 декабря.

Строитель (Сыктывкар) — Волга (Ульяновск) — 3:2 (1:2)

22 декабря.

Родина (Киров) — Старт (Нижегородская область) — 3:4 (2:2)

22 декабря.

Динамо (Москва) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 14:3 (9:0)

22 декабря.

Ак Барс-Динамо (Казань) — Енисей (Красноярск) — 4:3 (3:1)

22 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/bandy/L/russia/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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