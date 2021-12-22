«Водник» переиграл «Сибсельмаш»
21:33
22 декабря прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Енисей» уступил казанскому «Динамо» (3:4), «Водник» уверенно переиграл «Сибсельмаш» (8:2).
Бенди
Суперлига
Первый этап
Водник (Архангельск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 8:2 (5:1)
22 декабря.
Мурман (Мурманск) — Кузбасс (Кемерово) — 2:5 (2:2)
22 декабря.
Строитель (Сыктывкар) — Волга (Ульяновск) — 3:2 (1:2)
22 декабря.
Родина (Киров) — Старт (Нижегородская область) — 3:4 (2:2)
22 декабря.
Динамо (Москва) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 14:3 (9:0)
22 декабря.
Ак Барс-Динамо (Казань) — Енисей (Красноярск) — 4:3 (3:1)
22 декабря.
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