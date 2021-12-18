«Водник» на своем льду победил «Енисей»

В Архангельске на стадионе «Труд» состоялся матч чемпионата России по хоккею с мячом между местным «Водником» и красноярским «Енисеем». Матч завершился победой желто-зеленых со счетом 5:2.

Бенди

Суперлига

Первый этап

Кузбасс (Кемерово) — Родина (Киров) — 14:4 (5:3)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Строитель (Сыктывкар) — 3:8 (1:5)

Старт (Нижегородская область) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 3:4 (2:2)

Волга (Ульяновск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 3:7 (1:2)

Водник (Архангельск) — Енисей (Красноярск) — 5:2 (1:1)

Мурман (Мурманск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 4:6 (3:3)