«Водник» на своем льду победил «Енисей»
15:53
В Архангельске на стадионе «Труд» состоялся матч чемпионата России по хоккею с мячом между местным «Водником» и красноярским «Енисеем». Матч завершился победой желто-зеленых со счетом 5:2.
Бенди
Суперлига
Первый этап
Кузбасс (Кемерово) — Родина (Киров) — 14:4 (5:3)
Сибсельмаш (Новосибирск) — Строитель (Сыктывкар) — 3:8 (1:5)
Старт (Нижегородская область) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 3:4 (2:2)
Волга (Ульяновск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 3:7 (1:2)
Водник (Архангельск) — Енисей (Красноярск) — 5:2 (1:1)
Мурман (Мурманск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 4:6 (3:3)
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