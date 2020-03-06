В трех четвертьфиналах суперлиги понадобились третьи матчи

Состоялись вторые матчи четвертьфинальных серий российской суперлиги. Только один клуб вышел в полуфинал по итогам двух игр — действующий чемпион страны «СКА-Нефтяник», который дважды обыграл «Кузбасс».

Еще в трех встречах 1/4 финала понадобится третий решающий матч. Игры пройдут завтра, 7 марта, на полях команд, которые сегодня были хозяевами.

Чемпионат России

Суперлига

1/4 финала

Вторые матчи

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 8:5 (4:2)

Счет в серии — 2-0 (7:4)

«Енисей» (Красноярск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 8:2 (4:2)

Счет в серии — 1-1 (1:2 д.в.)

«Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 4:1 (2:1)

Счет в серии — 1-1 (3:4)

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Казань» (Казань) — 5:2 (1:0)

Счет в серии — 1-1 (3:4)