В трех четвертьфиналах суперлиги понадобились третьи матчи
Состоялись вторые матчи четвертьфинальных серий российской суперлиги. Только один клуб вышел в полуфинал по итогам двух игр — действующий чемпион страны «СКА-Нефтяник», который дважды обыграл «Кузбасс».
Еще в трех встречах 1/4 финала понадобится третий решающий матч. Игры пройдут завтра, 7 марта, на полях команд, которые сегодня были хозяевами.
Чемпионат России
Суперлига
1/4 финала
Вторые матчи
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 8:5 (4:2)
Счет в серии — 2-0 (7:4)
«Енисей» (Красноярск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 8:2 (4:2)
Счет в серии — 1-1 (1:2 д.в.)
«Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 4:1 (2:1)
Счет в серии — 1-1 (3:4)
«Динамо» (Москва) — «Динамо-Казань» (Казань) — 5:2 (1:0)
Счет в серии — 1-1 (3:4)
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