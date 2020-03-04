Определились все участники полуфиналов турнира Б чемпионата мира-2020. В матчах за место в финале сойдутся Венгрия — Словакия и Монголия — Украина.

Оба полуфинала пройдут 5 марта, а финал и матч за третье место — 6 марта. Победитель группы Б в следующем году сыграет в элитном дивизионе. Примечательно, что из четырех полуфиналистов в группе А играла только сборная Венгрии. После введения дивизионов на чемпионатах мира венгры один раз принимали участие в элитном раунде — на ЧМ-2018, где заняли последнее восьмое место.

Чемпионат мира-2020 проходит в Иркутске и Шелехове.

Чемпионат мира

Турнир Б

1/4 финала

Венгрия — Япония — 4:1 (1:0)

Голландия — Словакия — 2:3 (2:2)

Украина — Латвия — 5:1 (2:0)

Чехия — Монголия — 1:2 (0:0)