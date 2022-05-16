Хоккей с мячом
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Кубок мира Кубок чемпионов
Главная
Хоккей с мячом

Сегодня, 13:47

В международной федерации хоккея с мячом отреагировали на смерть Владимира Янко

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник в разговоре с «СЭ» отреагировал на смерть самого титулованного тренера в истории хоккея с мячом Владимира Янко.

«Ушел из жизни замечательный друг, товарищ, партнер. Мы много с ним делали и для сборной, и для «Динамо». Он наилучший специалист советского и постсоветского времени. Он мог еще многое дать, но, видите, как все сложилось», — сказал Скрынник «СЭ».

Сегодня, 16 мая Федерация хоккея с мячом России сообщила, что Янко скончался на 74-м году жизни.

Янко — четырехкратный чемпион мира в составе сборной СССР в качестве игрока, также он шесть раз выигрывал чемпионат мира с командами СССР и России как тренер. Он является единственным специалистом, выигравшим мировое первенство в качестве тренера шесть раз.

Борис Скрынник
Владимир Янко
0
Читайте также
Прогулял миллионное состояние и разбил сердце: невероятная история любви гимнастки Канаевой и хоккеиста
Как выглядит могила комментатора Николая Озерова. Он научил весь Советский союз кричать «Гооол!» и был изгнан из эфира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости