В Госдуме отреагировали на смерть самого титулованного тренера в истории хоккея с мячом Владимира Янко

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на смерть самого титулованного тренера в истории хоккея с мячом Владимира Янко.

«Это печальная новость. Когда такие тренеры покидают нас, это всегда очень грустно. Хоккей с мячом — один из национальных видов спорта. Успехи в нем действительно феноменальные. Мы продолжаем бороться за возможное включение хоккея с мячом в олимпийскую программу, но в связи с новыми веяниями вряд ли такое случится, к сожалению. У нас любят хоккей с мячом, есть регионы, где этот спорт является номером один, несмотря на хоккей, футбол. Соболезную, это огромная потеря для хоккея с мячом», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Сегодня, 16 мая, Федерация хоккея с мячом России сообщила, что Янко скончался на 74-м году жизни.

Янко — четырехкратный чемпион мира в составе сборной СССР в качестве игрока, также он шесть раз выигрывал чемпионат мира с командами СССР и России как тренер. Он является единственным специалистом, выигравшим мировое первенство в качестве тренера шесть раз.