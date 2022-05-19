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Сегодня, 16:37

Шведская ассоциация бенди рекомендовала клубам не подписывать новые контракты с российскими игроками

Иван Торопцев
Корреспондент
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Шведская ассоциация хоккея с мячом рекомендовала клубам не подписывать новые контракты с российскими игроками, сообщает РИА «Новости».

«Мы поручили нашему генеральному секретарю подготовить текст, содержащий настоятельную рекомендацию не подписывать никаких новых соглашений с российскими игроками», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на Radiosporten слова председателя Шведской ассоциации бенди Пера-Андерса Густафссона.

При этом рекомендация не коснется хоккеистов, у которых уже есть действующие контракты со шведскими клубами. Также Густафссон отметил, что шведские игроки, которые продолжат выступать в чемпионате России, не будут вызываться в сборную Швеции.

В марте 2022 года Международная федерация хоккея с мячом (FIB) перенесла ЧМ-2022 из Сыктывкара после рекомендаций международных федераций. До этого сборные Швеции и Финляндии отказались выступать на турнире в России.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220519/bendi-1789469931.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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