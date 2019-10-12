В четвертьфинале Кубка мира «Динамо» сыграет с «Енисеем»

Участники плей-офф Кубка мира определились с соперниками по 1/4 финала. Московское «СКА-Нефтяник» выбрал в соперники АИК, «Уральский трубник» был выбран «Болльнесом», а «Динамо» достался «Енисей».

Еще в одном четвертьфинале «Вилла Лидчепинг» встретится с «Сандвикеном».

Кубок мира

1/4 финала

«Болльнес» (Швеция) — «Уральский Трубник» (Россия). Начало — в 20.00 (мск)

«СКА-Нефтяник» (Россия) — АИК (Швеция). 21.35

«Вилла-Лидчепинг» (Швеция) - «Сандвикен» (Швеция). 22.10

«Динамо» (Россия) — «Енисей» (Россия). 00.45