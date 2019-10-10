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«Уральский Трубник» обыграл шведскую «Обю-Тьюреду» на клубном Кубке мира

11:11
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В матче группового турнира Кубка мира по хоккею с мячом «Уральский Трубник» обыграл шведский клуб «Обю-Тьюреда» — 5:1.

В составе победителей отличились Андрей Герасимов (дважды), Дмитрий Шираев, Максим Атебалиев и Егор Ахманаев.

Для команд это был первый матч на турнире. «Уральский Трубник» набрал два очка и возглавил турнирную таблицу группы Е.

Кубок мира среди клубов

Группа E

«Уральский Трубник» (Россия) — «Обю-Тьюреда» (Швеция) — 5:1 (1:0)

10 октября. Сандвикен. «Goransson Arena

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