«Динамо» победило «Родину» в матче регулярного чемпионата российской суперлиги — 9:2. Бело-голубые занимают первое место в таблице, на 1 очко опережая «Енисей».

«СКА-Нефтяник» в другой игре одолел «Байкал-Энергию».

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 5:6 (3:2)

«Водник» (Архангельск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 9:2 (7:2)

«Старт» (Нижегородская область) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 4:5 (3:0)

«Волга» (Ульяновск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 4:3 (2:3)

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 2:7 (1:3)

«Динамо» (Москва) — «Родина» (Киров) — 8:2 (4:1)

«Мурман» (Мурманск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 4:5 (2:3)