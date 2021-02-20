«Динамо» обыграло «Родину», «СКА-Нефтяник» — «Байкал-Энергию»
21:04
«Динамо» победило «Родину» в матче регулярного чемпионата российской суперлиги — 9:2. Бело-голубые занимают первое место в таблице, на 1 очко опережая «Енисей».
«СКА-Нефтяник» в другой игре одолел «Байкал-Энергию».
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«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 5:6 (3:2)
«Водник» (Архангельск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 9:2 (7:2)
«Старт» (Нижегородская область) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 4:5 (3:0)
«Волга» (Ульяновск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 4:3 (2:3)
«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 2:7 (1:3)
«Динамо» (Москва) — «Родина» (Киров) — 8:2 (4:1)
«Мурман» (Мурманск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 4:5 (2:3)
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