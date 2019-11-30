«СКА-Нефтяник» забил 17 голов в ворота «Сибсельмаша»
15:05
Лидер чемпионата России по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» в очередном матче разгромил «Сибсельмаш». Команда из Хабаровска отправила в ворота соперников из Новосибирска 17 голов.
Бенди
Суперлига
Регулярный чемпионат
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 17:0 (7:0)
30 ноября.
Байкал-Энергия (Иркутск) — Кузбасс (Кемерово) — 8:1 (4:1)
30 ноября.
Уральский Трубник (Первоуральск) — Старт (Нижний Новгород) — 7:0 (4:0)
30 ноября.
Родина (Киров) — Енисей (Красноярск) — 5:8 (4:3)
30 ноября.
Динамо-Казань (Казань) — Водник (Архангельск) — 4:4 (2:2)
30 ноября.
Мурман (Мурманск) — Волга (Ульяновск) — 4:4 (1:2)
30 ноября.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...