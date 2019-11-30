«СКА-Нефтяник» забил 17 голов в ворота «Сибсельмаша»

Лидер чемпионата России по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» в очередном матче разгромил «Сибсельмаш». Команда из Хабаровска отправила в ворота соперников из Новосибирска 17 голов.

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СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 17:0 (7:0)

30 ноября.

Байкал-Энергия (Иркутск) — Кузбасс (Кемерово) — 8:1 (4:1)

30 ноября.

Уральский Трубник (Первоуральск) — Старт (Нижний Новгород) — 7:0 (4:0)

30 ноября.

Родина (Киров) — Енисей (Красноярск) — 5:8 (4:3)

30 ноября.

Динамо-Казань (Казань) — Водник (Архангельск) — 4:4 (2:2)

30 ноября.

Мурман (Мурманск) — Волга (Ульяновск) — 4:4 (1:2)

30 ноября.