"СКА-Нефтяник" обыграл "Строитель" и продлил победную серию

В матче чемпионата России по хоккею с мячом "СКА-Нефтяник" дома обыграл "Строитель" (11:5). Для команды это 15-я победа в чемпионате подряд.

Хабаровский клуб с 64 очками лидирует в чемпионате России. В других матчах "Енисей" обыграл "Зоркий" (16:4), а "Динамо" выиграло у "Волги".

Чемпионат России. Суперлига

Регулярный чемпионат



"Мурман" (Мурманск) - "Родина" (Киров) - 8:2 (3:0)

"Динамо-Казань" - "Старт" (Нижний Новгород) - 5:3 (3:0)

"Динамо" (Москва) - "Волга" (Ульяновская область) - 7:3 (3:2)

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Строитель" (Сыктывкар) - 11:5 (6:2)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Водник" (Архангельск) - 5:2 (3:1)

"Енисей" (Красноярск) - "Зоркий" (Красногорск) - 16:4 (9:1)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 7:3 (4:1)

9 февраля.