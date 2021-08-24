Хоккей с мячом
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Кубок мира Кубок чемпионов
Новости   //    Хоккей с мячом

Швеция отказалась участвовать в чемпионате мира по хоккею с мячом в Иркутске

18:09
Сборная Швеции не сыграет на ЧМ. Фото Шведская ассоциация хоккея с мячом
Сборная Швеции не сыграет на ЧМ. Фото Шведская ассоциация хоккея с мячом
Теги:

Сборная Швеции по хоккею с мячом отказалась от участия в чемпионате мира, который состоится в России. Турнир пройдет в Иркутске.

Как сообщает сайт Шведской ассоциации хоккея с мячом, правление организации единогласно приняло это решение. Оно обусловлено ограничениями, связанными с пандемией коронавируса как на национальном, так и на международном уровне.

«Конечно, мы хотим сыграть на чемпионате мира. Мы также с большим уважением относимся к той огромной работе, которую проделали организаторы на таком крупном мероприятии, как это. Мы знаем, например, что нас ждет арена мирового уровня и что было сделано все, чтобы можно было провести чемпионат мира. Но из уважения к здоровью наших игроков Швеция не может сейчас участвовать в турнире», — сказал Пер-Андерс Густафссон, председатель Шведской ассоциации хоккея с мячом.

Ранее также отказались от участия Норвегия и Финляндия. Чемпионат мира пройдет в Иркутске с 11 по 17 октября. Это первый в истории ЧМ, который пройдет без участия сборной Швеции.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ» после интервью с Мамаевым
На Украине отреагировали на то, что делегация покинула церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян
Губерниев: «Украинская делегация покинула церемонию открытия Паралимпиады, чтобы не стоять рядом с россиянами»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд