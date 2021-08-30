Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесен на 2022 год

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесен на октябрь 2022 года, сообщает сайт Международной федерации бенди.

В субботу, 28 августа, прошли переговоры президентов национальных федераций хоккея с мячом России, Швеции и Финляндии по вопросу отказа двух последних сборных от приезда в Иркутск в октябре 2021 года.

Кроме того, в новом сезоне до 31 декабря не будут проводиться турниры под эгидой Международной федерации бенди. В сентябре федерация вышлет национальным ассоциациям приглашения на турниры, которые будут сыграны в 2022 году. Отмечается, что каждый участник этих турниров, включая игроков, тренеров и судей, должен быть вакцинирован от коронавируса и иметь соответствующие сертификаты о вакцинации.

Чемпионат мира в Иркутске был отменен в 2020 году из-за коронавируса, турнир должен был пройти в октябре 2021 года.